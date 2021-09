Fahrausfälle bei Bussen und Stadtbahnen

Bielefeld

Krankheitsbedingte Personalausfälle in hoher Anzahl führen aktuell und möglicherweise in den kommenden Tagen zu Ausfällen oder auch Verspätungen von Bussen und Stadtbahn in Bielefeld. Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen sind 80 Fahrerinnen und Fahrer erkrankt.

Von André Best