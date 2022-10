Artur-Ladebeck-Straße in Bielefeld: Fahrer ignorieren Durchfahrverbot und finden Abkürzung

Auf der Artur-Ladebeck-Straße geht es in Höhe der Von-der-Recke-Straße geradeaus in Richtung Adenauerplatz nicht mehr weiter. Dort dürften eigentlich nur Anlieger fahren. Am ersten Tag der Sperrung halten sie viele Fahrer aber nicht an das Verbot.

Foto: Thomas F. Starke