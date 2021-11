Fahrradparkhaus im Bunker bis 2024

Bielefeld

Wenn alles glatt läuft, könnte 2024 das Fahrradparkhaus im Bunker am Bielefelder Hauptbahnhof in Betrieb gehen. Aktuell werde die Machbarkeit geprüft, sagte Bielefelds Planungsdezernent Gregor Moss am Donnerstag. Voraussetzung zur Umsetzung des engen Zeitplans sei, dass 2022 Planungssicherheit herrsche, dann zeitnah 2023 mit dem Bau begonnen werden könne.

Von Michael Schläger