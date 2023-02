Fahrradparkhaus öffnet im Frühling

Umbauarbeiten im früheren Jahnplatz-Baubüro am Bielefelder Niederwall haben begonnen

Bielefeld

Im früheren Jahnplatz-Baubüro am Niederwall, einst Standort der Santander-Bank, haben die Arbeiten am künftigen Fahrradparkhaus begonnen. Im April will die Stadt die Abstellanlage eröffnen.

Von Peter Bollig