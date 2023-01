Fahrradstraße: Autos suchen sich neue Wege

Bielefeld

Die neue Fahrradstraße auf dem Ehlentruper Weg und der Rohrteichstraße hat viele Befürworter - aber auch manchen Gegner. Nicht nur unter den Anliegern der Fahrradstraße, die ihre Parkplätze vor der Haustür aufgeben und Umwege in Kauf nehmen müssen, sondern auch in den umliegenden Straßen. Nach den Erfahrungen in der ersten Testphase regt sich dort Widerstand. Im Februar wird eine Unterschriftenliste gegen das Projekt übergeben.

Von Peter Bollig