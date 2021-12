Falkenbande kann einziehen

Bielefeld

Bis am 10. Januar die Kinder in der neuen Kita Falkenbande spielen und lernen können, bleibt für die beiden Leiterinnen Kathleen Fuß und Samantha Kamo nur noch die Einrichtung der Gruppenräume, denn das Gebäude für die neue Kita an der Lerchenstraße 20 ist fix und fertig. BGW-Geschäftsführerin Sabine Kubitza übergab jetzt die Schlüssel an Ulrich Gödde, Geschäftsführer von Falken Kindertagesstätten.

Von Kerstin Sewöster