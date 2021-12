Falsche Umfrage: Stadt Bielefeld warnt vor Betrügern

Die Stadt Bielefeld fragt keine Bankdaten am Telefon ab. Aktuell gebe es Fälle, bei denen Betrüger offenbar versuchen, am Telefon Bankdaten zu erfragen.

Bankdaten werden am Telefon erfragt

Eine Rentnerin hält ein Telefon in der Hand. Die Stadt Bielefeld warnt vor Betrügern am Telefon.

Die Stadt Bielefeld hat Hinweise von Bielefelderinnen und Bielefeldern erhalten, dass Personen am Telefon vorgeben, sie würden im Auftrag der Stadt eine Umfrage durchführen. In diesem Zusammenhang werden unter anderem auch Bankdaten abgefragt.

Die Stadt Bielefeld macht darauf aufmerksam, dass aktuell keine Umfrage im Auftrag der Stadt durchgeführt wird. In keinem Fall erhebt die Stadt telefonisch sensible Bankdaten von Bürgerinnen und Bürgern. Die Stadt empfiehlt das Telefonat umgehend zu beenden und sich an die Polizei Bielefeld unter 545 – 0 zu wenden.