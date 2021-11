Falschparker blockieren Rettungswege

Besucher parken gesamte Siedlung in Bielefeld zu

Dieses Auto an der Ecke Arnoldstraße/Am Lehmstich musste abgeschleppt werden.

Am Dienstagabend kam der Sänger Nico Santos in den Lokschuppen. Am Abend füllte sich bereits die Siedlung mit Autos aus dem ganzen Umland, weiß Anwohnerin Regina Schneider. "Plötzlich kamen die Autos aus allen Richtungen. Hier war kein Durchkommen mehr."