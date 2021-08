Fast nur Ungeimpfte in OWL-Kliniken

Etwa 80 Prozent der Covid-19-Patienten, die in Kliniken der katholischen Hospitalvereinigung OWL behandelt werden, sind nicht gegen das Coronavirus geimpft. Darauf hat am Donnerstag der Geschäftsführer Dr. Georg Rüter aufmerksam gemacht.

Derzeit nur wenige Corona-Patienten – aber auch in der Region wieder mehr Infizierte

Ein Trend, den auch weitere Kliniken der Region bestätigen. Zwar sei die Belastung der Krankenhäuser mit Covid-19-Patienten aktuell „relativ gering“, wie Rüter sagte. Das könne sich aber schnell ändern. Tatsächlich steigt der Inzidenzwert – die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohner in sieben Tagen – schnell an. Gefährdet seien vor allem die Ungeimpften, die meist jünger sind. Rüter: „Die vierte Welle trifft die Gruppe der 30- bis 60-Jährigen.“ So hätten sich etwa eine 39-jährige Frau sowie ein 47-jähriger Mann mit der Delta-Variante angesteckt. Sie müssten aber nicht auf der Intensivstation behandelt werden.