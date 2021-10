Fax von Yoko Ono und Orakel mit Gummibärchen

Im Oktober vor 40 Jahren meldete Günther Butkus seinen Pendragon-Verlag als Gewerbe in Bielefeld an. Der damals 23-jährige Student gab als erste Bücher Wiederauflagen von Günter Wallraff und Friedrich Christian Delius heraus. Seine ersten Bestseller waren „Gimme Some Truth“, das komplette John-Lennon-Songbook, und „Das Gummibärchen-Orakel“ von Dietmar Bittrich, das sich allein mehr als 500.000 Mal verkaufte.

Foto: Thomas F. Starke