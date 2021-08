FDP wirbt mit Lindner und Luftfiltern

Die Bärenskulptur auf dem Willy-Brandt-Platz (einst Berliner Platz) mit dem Wegweiser zur 397 Kilometer entfernten Bundeshauptstadt ist für Jan Maik Schlifter auch auf symbolische Art richtungsweisend. Nach Berlin, da möchte der FDP-Kandidat hin, wenn am 26. September der neue Bundestag gewählt wird.

Mit einer Auswahl an FDP-Plakaten hat Schlifter an der Skulptur denn auch den Startschuss für die Wahlkampagne der Bielefelder Liberalen gegeben. Bei den Wählern punkten wollen sie mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Lindner: schwarz-weiß abgelichtet, auch mal als unermüdlicher Arbeiter im nächtlichen Büro und dem Slogan „Nie gab es mehr zu tun“. Und mit Lindners Besuch am 30. August im Brackweder Möller-Park. Es sei „ein Privileg, dass er nach Bielefeld kommt“, sagt Schlifter. Knapp 300 Besucher hätten sich schon angemeldet.