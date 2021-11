Fechterweg bekommt Halbschranken

Mit rund zehn Jahren Verspätung soll der Bahnübergang am Fechterweg mit einer Schranke ausgestattet werden. Das Ziel: 2025 soll der bislang unbeschrankte Übergang gesichert sein. Bis dahin müssen die Züge der Sennebahn an dieser Stelle weiter langsamer fahren.

Planungen für den Bahnübergang in Bielefeld stocken seit 2014 – eine Lösung ist jetzt da, gebaut werden soll 2025

Vor den Häusern soll ein Wendeplatz entstehen, damit Laster nicht auf dem Gleis rangieren. Nur so dürfen am Fechterweg Halbschranken gebaut werden.

In einer schier endlosen Geschichte ist jetzt Land in Sicht. Auch wenn die aktuelle Planung die Mitglieder der Bezirksvertretung Senne etwas ernüchterte. Vertreter der Netz AG der Deutschen Bahn stellten am Donnerstagabend die Planungen vor, die Hoffnung auf eine baldige Realisierung zerschlug sich aber. Zwar ist eine Lösung für den neuralgischen Punkt gefunden. Die Umsetzung werde aber bis Mai 2025 dauern.