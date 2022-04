Fest rund um den Maibaum

Braker Kaufleute und Vereine in Bielefeld laden am Sonntag auf den Marktplatz am Wefelshof ein

Bielefeld

Eigentlich starten die Vorbereitungen schon im Januar. Doch die Corona-Lage hat auch die Planungen für das Mai-Fest in Brake ausgebremst – vorerst. „Doch dann haben wir uns gesagt: Es muss voran gehen, wir machen das“, sagt Stavros Karakatsanis, Vorsitzender der Brake Kaufleute. Und so gibt es am Sonntag, 1. Mai, nach zwei Jahren erstmals wieder ein großes Programm rund um den Maibau, der auf dem Marktplatz am Wefelshof aufgestellt wird.

Von Hendrik Uffmann