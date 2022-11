Festlicher Glanz mit vereinten Kräften

Mit den Singalong- Veranstaltungen hat der Jöllenbecker Kirchenkantor Hauke Ehlers ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen, dass sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit erfreut. Die Tradition stammt aus England. Wer im Besitz des entsprechenden Notenmaterials ist, darf mitsingen und wird je nach Stimmlage im Kirchenraum platziert. Neben der Royal Albert Hall in London finden mittlerweile Singalongs auch im Stephansdom in Wien, im Salzburger Dom oder in der Neustädter Kirche in Hannover statt.

So auch in Jöllenbeck: Nach zweijähriger Corona-Pause fanden sich am Samstag wieder etwa 100 erfahrene Chorsängerinnen und -sänger zum spontanen Mitsingen eines Chorwerks in der Marienkirche ein. Nach einer nachmittäglichen Anspielprobe fand am Abend die Aufführung vor Publikum statt.