Festnahme mitten in Bielefeld

Polizisten führen Mann in Handschellen über den Jahnplatz

Bielefeld

Die Festnahme eines mutmaßlichen Gewalttäters hat am späten Freitagnachmittag in der Bielefelder Innenstadt für viel Aufsehen gesorgt. Der mit Handschellen auf dem Rücken gefesselte Mann stand minutenlang vor einem Streifenwagen mit Blaulicht und wartete auf den Abtransport in eine Zelle.

Von Jens Heinze