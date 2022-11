Zwei Einsätze für Polizei und SEK in Bielefeld

Spezialkräfte der Bielefelder Polizei haben am Mittwochabend an der Dürerstraße einen Mann festgenommen. Am Lipper Hellweg musste die Polizei ebenfalls eingreifen.

Mitarbeiter der Stadt alarmierten die Einsatzkräfte gegen 15 Uhr. Sie beabsichtigten, den Gesundheitszustand des Mannes zu überprüfen.

Weil von dem Bielefelder eine größere Gefahr ausging, wurde das Bielefelder Spezial-Einsatz-Kommando (SEK) zur Unterstützung gerufen. Die Elitepolizisten brachen mit einer Ramme die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus auf und stürmten die Räumlichkeiten.

Der Bielefelder wurde bei dem Zugriff nicht verletzt. Ein Notarzt untersuchte den Mann in einem Rettungswagen. Nach dem Einsatz kam der Bielefelder in die Bethel-Psychatrie Gilead 4. Dort verblieb er stationär. Während des Einsatzes kam es an der Dürerstraße/Ecke Hainteichstraße am Mittwochabend zu Verkehrsbehinderungen.

Zweiter Vorfall

Ein ähnlicher Vorfall hatte sich bereits am Mittwochnachmittag ereignet. Am Lipper Hellweg kam es nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen zu einer psychischen Ausnahmesituation.

Nach WB-Informationen handelte es sich um Vater und Sohn. Die Polizisten konnte die Bedrohungslage schnell entschärfen. Auch bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt.