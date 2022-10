Feuer bei Autoteile-Hersteller Gestamp in Bielefeld

Beim Autoteile-Hersteller Gestamp in Bielefeld ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Um kurz vor 15 Uhr wurden die Brandbekämpfer alarmiert.

30 Meter lange Maschine in Brand geraten

Beim Industrieunternehmen Gestamp in Bielefeld-Brackwede ist ein Feuer ausgebrochen.

Die Berufsfeuerwehr rückte zusammen mit mehreren Freiwilligen Feuerwehren zum Industriebrand aus. In einer Halle des großen Werks an der Brackweder Gotenstraße ist eine 30 Meter lange, rund fünf Meter breite und mehrere Meter hohe Maschine in Brand geraten.

Mitarbeiter der Firma bemerkten den dichten Rauch und Flammenschein an der Trocknungsmaschine für Metallteile und brachten sich unverletzt in Sicherheit. Den Brand und die Glutnester hatten die rund 50 Feuerwehrkräfte rasch unter Kontrolle.

Um an die verbauten und mit Schallschutz versehenen, brennenden Maschinenteile zu gelangen, mussten Teile der Verkleidung geöffnet werden. An machen Teilen war es rund 300 Grad heiß. Eine echte Belastung für die Brandbekämpfer.

Die Gestamp Umformtechnik GmbH ist ein Zulieferer der internationalen Fahrzeugindustrie mit Sitz in Ludwigsfelde. An seinen zwei Standorten in Ludwigsfelde und Bielefeld arbeiten etwa 1.300 Mitarbeiter. Dort werden Fahrwerks- und Karosserieteile entwickelt und produziert.

Die große Produktionshalle musste im Anschluss an die Löscharbeiten entraucht werden. Ob durch den Brand wesentliche Teile der Produktion beeinträchtigt oder beschädigt wurden, steht noch nicht fest. Zu einer möglichen Schadenssumme wurden ebenfalls noch keine Angaben gemacht.