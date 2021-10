Feuer im Haus: mit der Leiter aus dem dritten Stock

Die tragbare Leiter wurden an einem Übungshaus an der Wache West im dritten Stock angelegt.

Die Lehrgänge fanden am Samstag an den Feuerwachen West und Süd statt. Die Ehrenamtlichen aus verschiedenen Löschabteilungen der Stadt und der Jugendfeuerwehr nahmen an den Lehrgängen teil. Unter den Augen der Ausbilder Michael Aurand und Carsten Tiekötter wurden in den beiden Grundlehrgängen 2 und 4 verschiedene Szenarien nachgestellt, erklärte Aurand.