Feuer im Teutoburger Wald - Brandstiftung vermutet - zwei Festnahmen

Bei der Anfahrt nach der Alarmierung gegen 20.40 Uhr seien schon von weitem drei Rauchsäulen zu sehen gewesen, heißt es von der Feuerwehr. Betroffen sind unter anderem ein Bereich nahe der Drachenflugschneise in Halle sowie auf der anderen Seite ein Bereich oberhalb der Gaststätte Bergfrieden am Isingdorfer Weg in Werther.

Schwierig, Löschwasser an die Brandstellen zu bekommen

Nicht nur sämtliche Feuerwehr-Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehren in Halle und Werther versuchen, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Auch aus dem Grenzbereich sind viele Einsatzkräfte vor Ort, darunter Feuerwehrleute der Hauptwache Bielefeld, aus Spenge-Lenzinghausen, Babenhausen, Jöllenbeck, Großdornberg, Hoberge-Uerentrup und Sennestadt. Auch die Johanniter-Unfallhilfe hilft. Insgesamt sind etwa 200 Kräfte im Einsatz.

Auf Haller Seite hat die Feuerwehr auf dem Parkplatz am Hammer-Markt an der B68 hat einen Sammelplatz eingerichtet. Auch hierher werden Güllefässer voll mit Wasser gebracht. Es wird ein Pendelverkehr eingerichtet.

Die Polizei hat vor Ort weiträumig abgesperrt und fahndet nach möglichen Brandstiftern. Schaulustige müssen davon abgehalten werden, in die Nähe der Brandstellen zu gelangen.

Feuer brennt in der Nacht weiter

Kurz vor 23 Uhr am Samstagabend bestätigt die Polizei dann, dass zwei Männer festgenommen und zur Kreispolizeibehörde Gütersloh gebracht wurden. Ob sie als Brandstifter in Frage kommen, blieb zunächst unklar. Eine dritte Person werde noch gesucht.

Gegen 23.50 Uhr sagt eine Polizeisprecherin, es brenne noch eine größere Fläsche, aber nicht mehr unkontrolliert. Es seien ausreichende Feuerwehrkräfte vor Ort.

Die beiden Festgenommenen sollten noch in der Nacht verhört werden.