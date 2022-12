Feuer in Bielefelder Wohnhaus - wurde der Herd angelassen?

Bielefeld

In einem Bielefelder Wohnhaus an der Engerschen Straße ist am Montag kurz nach Mitternacht ein Feuer ausgebrochen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr brachten sich die Bewohner, ein älteres Ehepaar (69/70), in Sicherheit. Ein Umstand rettet den beiden Rentnern wohl das Leben - und einen Verdacht zur Brandursache haben sie auch schon.

Von Christian Müller