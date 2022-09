Feuerwehr hautnah

Sie sind engagiert im Ehrenamt, springen nachts zum Einsatz aus den Betten oder eilen von der Arbeit zum Gerätehaus, wenn der digitale Alarmpieper zum Einsatz ruft - die mehr als 850 freiwilligen Feuerwehrleute in Bielefeld brauchen sich und ihre Leistungen nicht zu verstecken. Das ist mit ein Grund, warum die Aktiven der 27 freiwilligen Löschabteilungen sich jedes zweite Jahr an einem Sonntag in der Innenstadt auf dem Kesselbrink präsentieren.

Beim sogenannten Leistungsnachweis zeigen die Brandbekämpfer öffentlich ihr Können. Am Sonntag ging es um das Simulieren eines Löschangriffs, die Themen Erste Hilfe, Knoten und Stiche sowie um Fachfragen zum Retten, Löschen, Bergen und Schützen. Etwa 200 freiwillige Feuerwehrleute, knapp ein Viertel der stadtweiten Truppe, nahm am Leistungsnachweis in der Innenstadt teil. Die übrigen 650 freiwilligen Feuerwehrleute standen in Bielefeld bereit, falls es einen Einsatz geben sollte.

Ein weiterer Grund für den Aktionstag auf dem Kesselbrink ist die Mitgliederwerbung, sagt Bielefelds oberster freiwilliger Feuerwehrmann, Gesamtsprecher Jens Husemann (52). Gefragt sind neue Gesichter für die Jugendfeuerwehr, für die Löschabteilungen und bekannte Gesichter anderer Feuerwehren.

Auf dem Kesselbrink heißt es Wasser marsch. Foto: Jens Heinze

Helfer und Retter von auswärts, die in Bielefeld arbeiten, können tagsüber Lücken in den Reihen der hiesigen Brandbekämpfer stopfen. „Die Zeiten, wo ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr idealerweise neben dem Gerätehaus wohnte und zwei Häuser weiter gearbeitet hat, sind vorbei“, sagt der Feuerwehr-Gesamtsprecher. Weil Bielefelds ehrenamtliche Helfer und Retter zum (großen) Teil auch auswärts und nicht mehr heimatnah arbeiten, mangelt es hier tagsüber an Einsatzkräften. Eine Lücke, die Feuerwehrleute beispielsweise aus den Kreisen Lippe, Herford oder Gütersloh füllen können, wenn sie sich neben ihrer Heimatabteilung am Wohnort auch für den Dienst am Arbeitsplatz in Bielefeld entscheiden.

„Wir haben richtig Zulauf“, freut sich Bielefelds oberster freiwilliger Feuerwehrmann am Infozelt auf dem Kesselbrink. Ein junges Ehepaar mit dem Junior an der Hand interessiert sich für die Aktivitäten der Bielefelder Jugendfeuerwehr. Nebenan steht ein junger Mann, der mehr über die Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr wissen will und Ansprechpartner sucht.

Mitverantwortlich dafür, dass die Besucher dieses Mal unter Umständen länger bleiben als in den Vorjahren, ist eine Neuerung, sagt Gesamtsprecher Husemann. Erstmals wird ein Aktionstag der Freiwilligen Feuerwehr moderiert. Frank Katzmarek, der Erklärmann des Geschehens fürs Publikum mit dem Mikrofon, beherrscht das perfekt: Er ist Berufsfeuerwehrmann, Zauberer und Moderator in einer Person.

Sinan Oban von der Löschabteilung Kupferhammer (r.) zeigt Opa Achim Wittenberg, Enkelin Ida (4) und Enkel Theo (6/von links), wie eine Rettungsschere funktioniert. Foto: Jens Heinze

Vielleicht sind auch Ida (4) und Theo (6) bald ein Teil der Zukunft der Bielefelder Feuerwehr. Gemeinsam mit Opa Achim Wittenberg lassen sie sich von Oberfeuerwehrmann Sinan Oban zeigen, wie eine Rettungsschere funktioniert. Das schwere Arbeitsgerät zum Befreien eingeklemmter Unfallopfer aus Autos kann so filigran arbeiten, dass sich damit sogar Holzklötze einzeln aus einem Stapel entnehmen lassen.

Feuerwehr-Gesamtsprecher Jens Husemann Foto: Jens Heinze

Das finden Ida und Theo „super“ und möchten nach der Vorführung mit der Rettungsschere ein großes, rotes Feuerwehrauto von innen erkunden und sich noch einen Löscheinsatz ansehen. Und Opa Wittenberg freut sich, dass auf dem Kesselbrink „den Kindern was geboten wird.“

Bielefelds Feuerwehrchef Hans-Dieter Mühlenweg hat noch erfreuliche Nachrichten parat. In Bielefeld wie in ganz NRW ist in Zeiten des Coronavirus die Zahl der freiwilligen Feuerwehrleute gestiegen. Der Grund dafür sei bislang unerforscht.

Bielefelds Feuerwehrchef Hans-Dieter Mühlenweg Foto: Thomas F. Starke

Aber Mühlenweg hat einen Erklärungsversuch für das überraschende Mehr an Engagement im Ehrenamt. Während im Lande verschiedene Lockdowns und Ausgangssperren herrschten, das öffentliche Leben also in den Jahren 2020 und 2021 mehrfach quasi fast lahmgelegt war und viele Menschen isoliert im Homeoffice saßen, ging bei der Feuerwehr weitgehend unbeeindruckt von der Pandemie die Arbeit weiter, sagt der Feuerwehrchef. „Vielleicht hat das den einen oder anderen bewogen, sich neue Aktivitäten zu suchen.“

Weitere Infos zur Freiwilligen Feuerwehr Bielefeld gibt es auf der Homepage. Wer sich für die Arbeit im Ehrenamt interessiert, der schreibt eine Mail an [email protected]