In der Nacht auf Samstag mussten die Brandbekämpfer einen brennenden Müllcontainer an der Heinrichstraße löschen. Die Wärmedämmung eines Wohnhauses brannte bereits.

Feuerwehreinsatz in der Bielefelder Innenstadt: An einer Hauswand an der Heinrichstraße brennt ein Müllcontainer lichterloh.