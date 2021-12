Feuerwehr-Musikzug spielt auf

Weihnachtskonzert in katholischer Kirche Bielefeld-Jöllenbeck

Bielefeld

Alle Jahre wieder kommt der Feuerwehr-Musikzug der Stadt Bielefeld mit seinem adventlichen Programm in die katholische Kirche von Jöllenbeck. Leider galt dies nicht für 2020. Nun sind die Musiker aber guter Dinge, die Tradition wieder aufnehmen zu können. Am Sonntag, 12. Dezember, 17 Uhr, ist es wieder so weit.