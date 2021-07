Feuerwehr und THW aus Bielefeld weiter im Kriseneinsatz

Mit Notstromaggregaten und Strippen waren die THW-Helfer von Bielefeld aus aufgebrochen, um Stolberg auszuleuchten.Fast noch ein harmloser Anblick: unbrauchbar gewordene Besitztümer am Straßenrand.

Um 9.57 Uhr hat die Bezirksregierung Köln am Freitag die „Bereitschaft 1“ der Bezirksregierung Detmold angefordert; gebildet wird sie durch Kräfte der Feuerwehr Bielefeld und der Johanniter-Unfall-Hilfe, die daraufhin am frühen Nachmittag mit 150 Kräften und 30 Fahrzeugen in den Kreis Euskirchen ausrückten. Mit dabei sind Löschabteilungen aus Babenhausen, Brake, Brackwede, Großdornberg, Jöllenbeck, Lämershagen, Senne, Ummeln, Vilsendorf und West.