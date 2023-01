Feuerwerk der Turnkunst 2023: Zauberhafte Akrobatik-Show

Das Feuerwerk der Turnkunst ist zurück – und wie! Nach zweijähriger Corona-Zwangspause begeistert die fulminante Akrobatik-Show am Mittwoch in einer Doppel-Veranstaltung das Publikum in der Seidensticker-Halle und verbreitet eine zauberhafte Stimmung.

7000 Besucher in der Bielefelder Seidensticker-Halle

Knapp 7000 Zuschauer honorieren in zwei Shows die Weltklasse-Darbietungen des internationalen Ensembles am Ende mit stehenden Ovationen.

34. Auflage der Show

Zum ersten Mal wird in der Show, die bei ihrer 34. Auflage unter dem Titel „Spirit“ (Geist) steht, eine Geschichte – ein Märchen – erzählt. Dazu performen Künstlerinnen und Künstler aus elf Nationen. Die Hauptfigur ist ein „Goldenes Wesen“, dargestellt von Charlotte Martin, einer Artistin des „Showteams“. Und schon als dieses goldene Wesen zu Beginn der Show am Nachmittag, die im Gegensatz zu der Abendveranstaltung nicht ganz ausverkauft ist, in der Halle einschwebt, lässt sich das Publikum gerne verzaubern.

Waghalsige Sprüngen, Salti und Schrauben

Besonders die Scandinavian Boards ziehen die Besucher in ihren Bann. Mit waghalsigen Sprüngen, Salti und Schrauben sorgen die Skandinavier auf drei Schleuderbrettern für ganz besondere Momente. Der Act versetzte die Fachwelt im vergangenen Jahr auch beim Festival Cirque du Demain in Paris in Staunen und räumte einen Sonderpreis ab.

Die geturnte Liebesgeschichte von Olga und Sergey Rokashkov am Vierer-Reck, bei der die Frau in High Heels auftritt, oder die schwindelerregende Darbietung des „Duo Mirror“ aus der Ukraine am Luftring sind weitere Highlights. Genauso wie der spektakuläre Auftritt des Berliners Tim Kriegler an den Strapaten, mit dem er bereits international für Aufsehen gesorgt hat.

Und so geht es Schlag auf Schlag: etwa mit dem argentinischen „Duo Rings“ an den Ringen, den Akrobatik-Nummern des Trios Bellisimo aus der Ukraine oder den Sprungkombinationen des Duos „Icarian Games“.

Schwerelos: Florencia Aracama und Nicolas Busso aus Argentinien interpretieren das Ringeturnen einmal völlig anders. Foto: Thomas F. Starke

Die Dunking Devils aus Slowenien, die auch in der amerikanischen Profiliga NBA für Unterhaltung sorgen, präsentieren in einer rauschenden Basketball-Dunkingshow abgehobene Flugmomente.

Es gibt auch behutsame Momente

Doch auch die behutsamen Momente finden bei Spirit ihren Platz. So lässt das „Duo LuC“ mit dem Goldenen Wesen Charlotte Martin und ihrem Partner Lewis Trebing, ehemaliges Mitglied der deutschen Turn-Nationalmannschaft, das Publikum mit ihrer Darbietung am Flying Pole träumen. Beide stammen aus dem „Feuerwerk-Showteam“.

Jannis Rosendorff zeigt eine Darbietung am Schwebebalken, Lena Smaha scheint bei ihrer horizontalen Jonglage-Nummer die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft zu setzen.

Clown Misha unterhält das Publikum zwischen den Acts, für Live-Musik mit auf Deutsch gesungenen Songs sorgt die siebenköpfige Band „The Peppers“ unter der Leitung von Rick Jurthe. Das Showteam verknüpft die Darbietungen mit tänzerischen und turnerischen Einlagen.

Turnshow „Feuerwerk der Turnkunst“ in der Bielefelder Seidensticker-Halle Lokalgruppe SpVg. Heepen, Hochschulsport Uni Bielefeld,l Berufskolleg für Gymnastik und TSVE Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Lewis Trebing am Seitpferd Foto: Thomas F. Starke Ikarische Spiele Foto: Thomas F. Starke Plywood Banquine Foto: Thomas F. Starke Clown Mikhail Usov Foto: Thomas F. Starke Duo Mirrow am Luftring Foto: Thomas F. Starke Duo Rokashkov am Reck Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Duo Rings Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Dunking Devils Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Duo LoC am Flying Pole Foto: Thomas F. Starke Lena Smaha mit horizontaler Jonglage Foto: Thomas F. Starke Skandinavian Boards auf dem Schleuderbrett Foto: Thomas F. Starke

Zweieinhalbstündiges Feuerwerk

Nach einem zweieinhalbstündigen Feuerwerk der Akrobatik werden die etwa 50 Protagonisten am Ende mit stehenden Ovationen und langanhaltendem Applaus vom begeisterten Bielefelder Publikum verabschiedet.

Ein bleibendes Erlebnis ist das „Feuerwerk“ auch für die Bielefelder Lokalgruppe „BiMotion“; bestehend aus etwa 50 Tänzerinnen, Tänzern und Akrobaten der SpVg. Heepen, des TSVE 1890 Bielefeld sowie des Berufskollegs für Gymnastik und des Hochschulsports der Uni Bielefeld. Sie präsentieren gleich zu Beginn ein Potpourri aus Tanz- und Akrobatik.

Das Feuerwerk der Turnkunst gilt als erfolgreichste Akrobatikshow Europas. Mit „Spirit“ tourt das Ensemble noch bis zum 29. Januar durch ganz Deutschland und tritt dabei in insgesamt 23 Städten auf.

Wiedersehen im Januar 2024

Das Wiedersehen in Bielefeld ist auch bereits terminiert. Am 14. Januar 2024 kommt das Feuerwerk mit der „Heartbeat-Tournee“ erneut in die Seidensticker-Halle.