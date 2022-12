Feuerzauber bei eisigen Temperaturen

Eine Schale voller Wärme auf dem Kirchplatz in Bielefeld-Schildesche

Bielefeld

Bei eisigen Temperaturen unter 0 Grad feierte Schildesche den inzwischen 13. „Feuerzauber“auf dem Kirchplatz, veranstaltet von der Werbe- und Interessengemeinschaft des Stadtteils. Erst, als Jan Quelle die Holzscheite in der Feuerschale entzündete, kam ein Gefühl von Wärme auf. Die Schildescher, die sich an den Stehtischen trafen, genossen Wildbratwurst und „Feuertrank“(Glühwein) aus den Jahresbechern, die ihre Premiere bereits beim Stiftsmarkt erlebt hatten. Das Motiv der Sammeltasse: das Alte Bürgerhaus in der Marswidisstraße.

Von Burgit Hörttrich