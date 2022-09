FH Bielefeld begrüßt 2100 Erstsemester

Bielefeld

So etwas hat es seit mehr als zwei Jahren nicht mehr gegeben: In der Magistrale der FH Bielefeld auf dem Campus Nord tummeln sich am Montagmorgen mehrere hundert junge Erwachsene dicht an dicht. Sie sind zur Erstsemesterbegrüßung gekommen, die seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 stets digital stattfand. "Ich freue mich, Sie nach zwei Jahren Pandemie heute alle von Angesicht zu Angesicht herzlich willkommen zu heißen", betonte dann auch FH-Präsidentin Ingeborg Schramm-Wölk in ihrer Begrüßungsrede.

Von Uta Jostwerner