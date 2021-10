FH zahlt für ungeimpfte Studenten

Seit Wochenbeginn sind die Corona-Tests für die Bürger nicht mehr kostenlos. Was bislang der Staat aus Steuermitteln finanziert hat, müssen sie nun selbst zahlen – auch Studenten. Allerdings: Die Fachhochschule (FH) Bielefeld ist da derzeit noch großzügig.

Corona-Schnelltests: Unterschiedliche Regelungen an Fachhochschule und Universität Bielefeld

Generell gilt: Zugang zu Vorlesungen und Seminaren in Präsenz ist an Universität und FH nur kontrolliert möglich nach der 3G-Regel: Die Studierenden müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Ganz „frische“ Tests können sie im Testzentrum im X-Gebäude der Universität erhalten. Wer nun an der Uni Rechtswissenschaften, Biologie oder etwa Soziologie studiert, muss die für diesen Test fällige Gebühr selbst berappen.