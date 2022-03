Fieser Diebstahl am Geldautomaten

Die Polizei sucht per Fotofahndung nach einem Gelddieb. Der Kriminelle soll ein älteres Ehepaar am Bankautomaten bestohlen haben.

Polizeisprecher Michael Kötter: "Ein älteres Ehepaar befand sich im Vorraum der Sparkassenfiliale an der Heeper Straße, um sich Geld an einem Bankautomaten auszahlen zu lassen. Weil das Ehepaar Probleme bei der Eingabe beziehungsweise Auszahlung hatte, wandte es sich von dem Geldautomaten ab und kontaktierte einen Mitarbeiter der Bank."

Zu diesem Zeitpunkt kam genau in dem Moment, als sich das Geldausgabefach öffnete, ein unbekannter Mann an das Gerät. Der Unbekannte wird verdächtigt, das Geld der beiden Senioren an sich genommen zu haben und dann geflüchtet zu sein.

Das ist der gesuchte Gelddieb. Foto: Polizei Bielefeld

Nun fahndet die Kripo mit einem Bild aus der Überwachungskamera der Sparkasse nach dem Täter. Der Gelddiebstahl ereignete sich bereits am 23. September vergangenen Jahres gegen 16 Uhr.

Die Polizei darf sich aber erst dann mit einer Fotofahndung an die Öffentlichkeit wenden, wenn alle anderen Ermittlungsansätze ausgeschlossen sind und ein entsprechender Gerichtsbeschluss zur Veröffentlichung des Bildes vorliegt. Zeugenhinweise zum Gesuchten an das Kriminalkommissariat 14, Tel. 0521/5450.