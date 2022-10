Jörn Wahl-Schwentker: „Firmen wird Licht ausgeknipst“

Der neue Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen, Jörn Wahl-Schwentker, hat den Unternehmertag OWL mit dem BDI-Vorsitzenden Siegfried Russwurm als Gastredner am Montagabend auch zu einem Appell an die Politik genutzt. „Die enorme Tragweite dieser Krise muss endlich in ihrer ganzen Bedeutung auch in der Politik ankommen“, sagte Wahl-Schwentker bei seiner ersten öffentlichen Rede nach seiner Wahl Anfang September.

„Es ist nunmehr die Kernaufgabe der Politik, rasch die richtigen Rahmenbedingungen für den Weg durch die Energiekrise zu schaffen“, sagte der Speditionsunternehmer vor rund 700 Gästen in der Stadthalle Bielefeld. Die Wirtschaft brauche jetzt konkrete Antworten und Taten seitens der Politik. Dabei gehe es nicht nur um eine bezahlbare Gasversorgung, sondern auch um die Strompreise.

Wie lange halten die heimischen Unternehmen durch?

„Was als Krise in der Gasversorgung begonnen hat, ist mittlerweile längst auch auf dem Strommarkt angekommen. Immer mehr Betrieben wird im wahrsten Sinne des Wortes das Licht ausgeknipst“, sagte IHK-Präsident Wahl-Schwentker. Die Strompreise am Terminmarkt hätten sich mittlerweile verzehnfacht. „Damit sind die deutschen Strompreise aktuell für die Industrie zehn Mal so hoch wie im benachbarten Frankreich. Und die Gaspreise sind mehr als zehn Mal so hoch wie in den USA.“ Das könnten ostwestfälische und deutsche Unternehmen im Wettbewerb nicht lange durchhalten. „Täglich steigt aktuell die Zahl der Unternehmen, die entweder gar keine oder nur noch Lieferverträge zu Extrempreisen erhalten. Jeden Tag, den die Energiepreise hoch bleiben, müssen mehr Betriebe ihre Tätigkeit zurückfahren, unterbrechen oder sogar ganz einstellen.“

Auch die indirekte Betroffenheit durch den Ukraine-Krieg sei bei „unseren Un­ternehmen" wegen gestörter Lieferketten, fehlender Lagerkapazitäten und auch dadurch steigender Kosten groß. Angesichts dieser enormen Kostensteigerungen könnten die Unternehmen nur mit der Weitergabe von Preiserhöhungen an Kunden reagieren. Wahl-Schwentker warnte: „Das wiederum verschärft die Inflation, wodurch die Gefahr einer Rezession erheblich gestiegen ist.“