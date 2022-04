„Fischer sucht Frau“: Ab in den Hafen der Liebe

Das Stück „Fischer sucht Frau“ hat am Freitag, 8. April, in der Komödie am Klosterplatz in Bielefeld Premiere.

Das kleine Fischerörtchen Hattersiel – Heimat der etwas „dösbaddeligen“ doch unglaublich liebenswerten Fischer Enno und Fietje – hat seine besten Tage hinter sich. Nachdem so gut wie alle heiratswilligen Frauen in die Großstadt gezogen sind, fürchten die beiden skurrilen Nordlichter ein langes Leben in Einsamkeit. Wie gut, dass eines Tages ihr Jugendfreund und jetziger Start-Up Unternehmer Jannes auftaucht. Sein Plan, mit einem Speeddatingevent neues Leben – und viele junge Frauen – nach Hattersiel zu locken, bringt den Alltag hinterm Deich mächtig durcheinander. Denn flirten will gelernt sein und Fischgeruch ist kein Parfüm.

Das Stück „Fischer sucht Frau“ hat am Freitag, 8. April, in der Komödie am Klosterplatz Premiere. Unter der Regie von Oliver Geilhardt spielen Nicole Behnke, Katja Hentschel, LennartFabian Müller, Michael Bernhard und Mario Klampfl. Tickethotline: 0521/988-725 70.