Flanieren, reingehen und Kunst entdecken in Bielefeld

Dieser Abend gehört der Kultur und allen, die sie lieben: Die Bielefelder Nachtansichten finden nach zwei Jahren Corona wieder in altem Glanz und voller Größe statt.

50 Akteure bei den Nachtansichten am 30. April – Premiere für den Tierpark Olderdissen, das MuMa und die Volkshochschule – Tickets ab sofort

Ein Nachtbummel in der City lohnt sich am 30. April: Mit Lichtinstallationen wird unter anderem das Alte Rathaus verschönert. Im Wiesenbad gibt es eine Licht- und Wassershow.

50 Akteure von Museen, über Kirchen, Galerien und Ateliers öffnen am 30. April von 18 bis 1 Uhr ihre Türen. Und auch im 20. Jahr der Nachtansichten gibt es Premieren: Erstmals dabei sind die Volkshochschule, das just eröffnete Museum Murnau-Massolle-Forum und der Tierpark Olderdissen. Der bietet insgesamt vier nächtliche Führungen an. Anmeldungen sind unbedingt erforderlich (www.nachtansichten.de).