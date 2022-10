Flitzer „Ernie“ überrollt: Lkw-Fahrer verurteilt

Einen Tag vor Heiligabend 2020 ist Deutschlands bekanntester Flitzer, der Bielefelder Ernst-Wilhelm „Ernie“ Wittig (73), in Hannover von einem Sattelzug überrollt und getötet worden. Das dortige Amtsgericht hat am Freitag den Lkw-Fahrer (56) wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt.

Der Bielefelder Flitzer „Ernie“ kam am 23. Dezember 2020 bei einem Fahrradunfall in Hannover ums Leben.

Die schreckliche Nachricht kurz vorm Weihnachtsfest hatte vor zwei Jahren in Bielefeld tiefe Betroffenheit und Bestürzung ausgelöst. Am 23. November 2020 gegen 11 Uhr war „Ernie“ in der niedersächsischen Landeshauptstadt auf seinem Fahrrad von einem Sattelzug beim Linksabbiegen von einem Grundstück auf eine Straße frontal erfasst worden. Der 73-Jährige starb noch an der Unfallstelle.