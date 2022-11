Flucht endet unter einem Carport

Streifenbeamte der Polizei beabsichtigten am frühen Samstagmorgen um 4 Uhr, einen Kia Rio anzuhalten, der auf der Jöllenbecker Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs war.

Der Kia-Fahrer bog nach Polizeiangaben in die Siegfriedstraße ab, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter in die Schmiedestraße und die Meller Straße. Während der Fahrt missachtete der Fahrer mehrfach die Vorfahrtsregelungen. Deshalb schalteten die Polizisten Blaulicht und Martinshorn an, um die Anhaltezeichen zu verdeutlichen.

Das schien den Kia-Fahrer aber nicht zu interessieren. Mit unverminderter Geschwindigkeit ging die Flucht weiter über die Ernst-Rein-Straße, die Nordstraße und die Schmiedestraße.

Führerschein sichergestellt

Als dem 38-jährigen Fahrer aus Bielefeld auf der Schloßhofstraße ein weiterer Streifenwagen entgegenkam, bog er in die Meindersstraße ab, bremste dort abrupt ab und parkte den Kia an einem Haus unter dem Carport.

Die Polizisten sorgten dort für das Ende des kuriosen Fluchtversuchs. Bei der folgenden Kontrolle verliefen Alkohol- und Drogenvortest positiv. Auf der Polizeiwache entnahm eine Ärztin dem 38-Jährigen eine Blutprobe. Die Polizisten stellten den Führerschein des Bielefelders sicher.

Da es sich bei dem Parkplatz unter dem Carport nicht um die Wohnanschrift des Bielefelders handelte, musste der Pkw abgeschleppt werden.