Mann flüchtet bei Polizeikontrolle in Bielefeld

Während ihrer Streifenfahrt fiel zwei Polizisten am Donnerstagabend in Bielefeld ein Fahrradfahrer auf, der während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Als ihn die Polizisten anhalten wollten, ergriff der Mann plötzlich die Flucht. Doch der Mann hat etwas zurückgelassen.

Polizeikontrolle an der Bielefelder Beckhausstraße.

Sie haben gerade ihren Dienst zur Nachtschicht angetreten und fuhren mit ihrem Polizeifahrzeug auf Streife. Da bot sich zwei Bielefelder Polizisten gegen 20.15 Uhr ihr erster Einsatz an. Auf der Beckhausstraße radelte ein Mann telefonierend mit einer Hand am Lenker in Richtung Schildesche.

Weil er auch mit seiner sperrigen und unzureichend gesicherten Ladung ins Schlingern geriet, gaben ihm die Polizisten in Höhe der Jet-Tankstelle Anhaltezeichen. Doch anstatt sein Fahrrad anzuhalten, schmiss der Mann Rad und Ladung auf den Boden und ergriff die Flucht.

Offenbar war ihm seine Fluchtroute bereits bekannt. Der Mann rannte über den Parkplatz eines Studentenwohnheims - eigentlich für Autos und Fußgänger eine Sackgasse - und sprang mit voller Kraft über eine Mauer und einen hohen Zaun, um an einem Privatweg in Richtung Turbinenstraße seine Flucht fortzusetzen.

Gestohlene Beute im Gepäck

Obwohl ihm ein Polizist durch einen Sprint dicht folgte, war das Hindernis mit der Einsatzkleidung zu groß. An der Turbinenstraße konnte der bislang unbekannte Mann zunächst erfolgreich flüchten.

Das zurückgelassene Fahrrad und seine Ladung stellten die Polizisten sicher. Dabei handelte es sich um einen großen, roten Werkzeugkoffer der Marke Hilti, der in einen blauen Müllsack eingewickelt war. Anhand eindeutiger Merkmale stellten die Polizisten schnell den eigentlichen Besitzer fest. Die Maschine wurde nach einem Einbruch in Hamburg als gestohlen gemeldet.

Zeugen gesucht

Der unbekannte Mann ist bislang noch nicht aufgetaucht. Die Bielefelder Polizei beschreibt ihn als 20 bis 30-jährigen Nordafrikaner mit schwarzen Haaren, schlanker Statur und schwarzer Oberbekleidung. Zeugenhinweise an das Kriminalkommissariat 14 werden unter der Telefonnummer 0521/5450 erbeten.