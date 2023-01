Flüchtlinge kommen am 6. Februar

Bielefeld

Tische und Betten sind eingeräumt, einige Elektrogeräte werden in den nächsten Tagen folgen. Auch das Konzept für den Betrieb der neuen Notunterkunft für Geflüchtete im Musikerviertel steht jetzt fest. Was noch fehlt sind die Menschen, die auf ihrer Flucht hier ihre ersten Tage in Deutschland verbringen werden. Die kommen voraussichtlich am 6. Februar.

Von Peter Bollig