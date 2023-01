Forschend und gestaltend auf Sinnsuche

Bielefeld

Panikattacken, Depressionen, Migration, Identitätsfindung – ein direkter, praxisbezogener Umgang zeichnet einen Großteil der Abschlussarbeiten am Fachbereich Gestaltung aus. „Es fällt auf, dass viele der Arbeiten einen forschenden Ansatz in Bezug auf die Selbstfindung vertreten. Anders als in vormaligen Jahren geht es fast gar nicht mehr um den kommerziellen Marktwert der Arbeit“, sagt Dekan Professor Dirk Fütterer. Denn, die Sorge, nach dem Studium einen Job zu finden, sei inzwischen unbegründet. Fütterer: „Die Zahl der Absolventen ist zurückgegangen und der Bedarf am Markt groß.“ An diesem Wochenende präsentieren dann auch deutlich weniger Absolventen als in den Vorjahren ihre Abschlussarbeiten auf der aktuellen Werkschau am Fachbereich Gestaltung in der Lampingstraße.

Von Uta Jostwerner