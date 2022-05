Frau will Unfallopfer bestehlen

Auseinandersetzung nach Karambolage in Bielefeld

Eine Frau aus dem Auto des Unfallgegners soll am Sonntag in Bielefeld-Heepen versucht haben, nach einer Karambolage einem Bielefelder (20) ein Handy, eine Brille und ein Portemonnaie zu stehlen. Es kam zur Auseinandersetzung an der Unfallstelle.