Frauenschicksale sind ihr Metier

Bielefeld

Eisenbahnen seien ihr nie fremd gewesen, sagt Charlotte von Feyerabend: „Mein Großvater war Bahnschaffner und hat direkt an den Gleisen gewohnt, ein Onkel hat Modelleisenbahnen gesammelt.“ Dass sie aber einen historischen Roman über Caroline Märklin (1826-1893) schreiben würde, das habe sich eher zufällig ergeben. Die Autorin, die in Bielefeld studiert hat und heute im Kreis Gütersloh wohnt: „Ich habe einen Film über Margarete Steiff gesehen und musste dann an Spielzeug-Eisenbahnen denken.“

Von Burgit Hörttrich