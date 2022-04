Aufgrund eines "außerordentlich hohen Krankenstands" müssen die Bielefelder Bäder ab Montag, 2. Mai, vorübergehend den Schwimm- und Saunabereich im Sportbad Aquawede in Brackwede für die Öffentlichkeit schließen. Die Eröffnung des Wiesenbads am Sonntag, 1. Mai sei trotz der angespannten Personalsituation bei den Bielefelder Bädern gesichert, teilt das Unternehmen mit.

Wiesenbad-Leiter Louis Schröter hat am Montag mit der Befüllung der Becken begonnen. Am 1. Mai startet die Bielefelder Freibad-Saison mit der Eröffnung des Wiesenbads.

Aufgrund des hohen Krankenstands musste bereits Mitte April das Sportbad Sennestadt für das öffentliche Schwimmen geschlossen werden. Weil weitere Mitarbeiter erkrankt seien, müsste nun auch das Aquawede vorübergehend schließen.

„Die Durchsetzung dieser Maßnahme ist für uns ein harter Schritt und wir werden alles daran setzen, diesen Zeitraum so kurz wie möglich zu halten“, sagt BBF-Geschäftsführer Jürgen Athmer und ergänzt: „Der Schul-, Kurs- und Vereinsbetrieb in den Bädern in Brackwede und Sennestadt ist weiter gewährleistet.“

Weitere Freibäder sollen öffnen

Die Freibad-Saison in Bielefeld wird am kommenden Sonntag, 1. Mai, traditionell mit der Eröffnung des Wiesenbads eingeläutet. Ab 9 Uhr können die Freunde des Freiluft-Schwimmens in den 3700 Kubikmetern Wasser des größten Freibads der Stadt ihre Bahnen ziehen. Je nach Wetterlage sollen voraussichtlich ab Mitte Mai die nächsten Freibäder öffnen.

„Nach zwei sehr von Corona geprägten Jahren freuen wir uns nun auf eine hoffentlich normale Freibad-Saison. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in den vergangenen Wochen wieder tolle Arbeit geleistet, um das Bad für die Eröffnung vorzubereiten. Parallel zum Start im Wiesenbad laufen die Vorbereitungen, um schon bald weitere Freibäder öffnen zu können“, sagt Jürgen Athmer.

Er verweist außerdem darauf, dass coronabedingte Zugangsbeschränkungen zu den Bädern nicht mehr bestehen: „Allerdings empfehlen wir, im Kassenbereich und in Warteschlangen weiterhin eine Maske zu tragen.

Wasser-Temperatur wird um ein Grad gesenkt

Um einen Beitrag zum Energiesparen zu leisten, wird auch die Temperatur im Sport-Schwimmbecken des Wiesenbads von den sonst üblichen 26 Grad auf 25 Grad gesenkt. Damit würden die Bielefelder Bäder pro Woche den vierteljährlichen Energiebedarf einer vierköpfigen Familie einsparen.

Mit dem Saisonstart im Wiesenbad entfällt das Frühschwimmangebot im Ishara für die Dauer der Saison im Wiesenbad. Frühschwimmer können stattdessen von Montag bis Freitag ab 6 Uhr im Wiesenbad ihre Bahnen ziehen.

Rettungsschwimmer gesucht

Für die anstehende Freibad-Saison werben die Bielefelder Bäder zudem wieder um Personal mit Rettungsschwimmer-Ausbildung. „Wir sind zwar schon seit einiger Zeit auf allen Kanälen aktiv, noch fehlen uns aber Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer. Deshalb freuen wir uns über jede Bewerbung“, erläutert Jürgen Athmer.

Interessierte können sich über die Webseite www.bielefelderbaeder.de/karriere bewerben.