Freiluft-Sporthalle nun auf der Rußheide?

Bielefeld

Bis 2023, so die bisherige Planung, soll auf der Rasenfläche neben der Radrennbahn eine Freilufthalle als neue, attraktive Sportstätte entstehen. Auch Sportler, die nicht Mitglieder eines Sportvereins sind, könnte sich in dieser Art Sporthalle ohne feste Wände fit halten, sich mit anderen zum Sport verabreden und Trainingszeiten in der Freilufthalle buchen. Doch der Zeitplan wackelt, die Stadt denkt daher auch über Alternativstandorte nach, möglicherweise auch als vorübergehende Lösung, bis das Areal an der Radrennbahn irgendwann zur Verfügung steht.

Von Peter Bollig