Amtsgericht Bielefeld: Freispruch einer Prostituierten rechtskräftig

Wie berichtet, hatten sich Bielefelder Kriminalbeamte 2021 am Telefon als Freier ausgegeben und mit Prostituierten Termine vereinbart – zu einem Zeitpunkt, zu dem die Coronaschutzverordnung des Landes das Erbringen sexueller Dienstleistungen verbot.

Ein Polizist suchte suchte eine Frau in ihrer Wohnung auf, in der er branchenübliche Utensilien entdeckte, und rief dann einen Kollegen und zwei Ordnungsamtsmitarbeiter herein. Die Frau wurde angezeigt und sollte 1000 Euro Strafe zahlen. Sie wehrte sich vor Gericht gegen den Bußgeldbescheid und wurde freigesprochen – sie hatte sich zwar mit dem anrufenden Polizisten verabredet, aber keine sexuellen Dienstleistungen erbracht. Die Stadt Bielefeld verzichtete auf Rechtsmittel.