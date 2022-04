Altstadt-Schießerei: Freispruch vom versuchten Mord

Bielefeld

Die Schießerei vom Nikolaustag 2020 in der Bielefelder Altstadt bleibt unaufgeklärt. Ein Bielefelder Schwurgericht sprach am Mittwoch den Angeklagten (24) vom Vorwurf des versuchten Mordes frei. Statt der erwarteten vier Wochen war der Prozess mit Auftakt am Dienstag bereits einen Tag später beendet.

Von Jens Heinze