Fridays for Future: Mehrere tausend Teilnehmer in Bielefeld

Bielefeld

Krieg in der Ukraine, Inflation, drohender Gas- und Strommangel - die Krisen mehren sich und damit die Sorgen der Menschen. Bleibt da noch Raum, sich gegen den Klimawandel einzusetzen? Offensichtlich schon: Der Demonstrationszug zum globalen Klimastreik in Bielefeld war am Freitag deutlich länger als beim vorangegangenen Protest im März.

Von Peter Bollig und André Best