"Fridays for Future" meldet sich auch in OWL zurück

Weltweit hatte die Bewegung Fridays for Future (FFF) für Freitag zu Aktionen aufgerufen. Auch in NRW demonstrierten mehrere Tausend Menschen für Klimagerechtigkeit und Frieden.

In Ostwestfalen-Lippe hat die größte Kundgebung in Bielefeld stattgefunden. Hier zogen rund 2000 Demonstranten durch die Innenstadt. „Wir würden nicht hier stehen, wenn getan würde, was getan werden müsste“, sagte Linn Lorenz von Fridays for Future zum Auftakt am Hauptbahnhof. Sie verurteilte eine „Ausbeutung des globalen Südens, ein System, das Frauen benachteiligt und Menschen ausbeutet“. Mit dabei waren auch Gruppen von Greenpeace, Grüner Jugend, Linke und Health for Future.