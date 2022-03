Fridays for Future zieht durch die Stadt

Mehrere tausend Teilnehmer werden für diesen Freitag, 25. März, zum „globalen Klimastreik“ der Bewegung Fridays for Future in der Bielefelder Innenstadt erwartet. Gleichzeitig wird bei der Großdemonstration gegen den Krieg in der Ukraine protestiert. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen, Bahn- und Buslinien sind unterbrochen.

Am Freitag Großdemonstration in Bielefeld: Beeinträchtigungen für Auto-, Bus- und Stadtbahnverkehr

„Es ist Krieg in Europa und wir rufen zum Streik auf. Für den Frieden und für Klimagerechtigkeit. Denn die Sache ist die: Kohle. Öl. Gas. Für diese fossilen Energien zahlt die EU jeden Tag hunderte Millionen Euro an Putin. Deutschland hat sich von Putins Energien abhängig gemacht – Profis haben gewarnt, aber man hat nicht auf sie gehört. Jetzt stehen wir vor den Konsequenzen: Weltweit kollabieren Lebensgrundlagen und wir sind politisch erpressbar geworden“, sagt Fridays for Future. Deshalb hat die Bewegung nicht nur in Bielefeld, sondern bundesweit für diesen Freitag zum Protest aufgerufen.

Dazu heißt es weiter von Fridays for Future: „Der neue Bericht des Weltklimarats zeigt, dass die Auswirkungen der Klimakrise bereits enorm sind und immer häufiger zu einer Frage des Überlebens werden. Wenn wir nicht endlich unsere Abhängigkeit von fossilen Energien beenden, werden Extremwetter-Ereignisse und das Artensterben noch weiter zunehmen. Die Folgen werden mit jedem Zehntelgrad dramatischer. Und trotzdem stehen noch immer die Profitinteressen der Chefetagen über den Lebensgrundlagen von uns allen. Daher fordern wir #PeopleNotProfit. Wir stehen für #PeaceAndJustice ein und fordern ein Ende des Krieges und einen Importstopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland.“

Die Bielefelder Kundgebung soll um 14 Uhr am Hauptbahnhof beginnen, gefolgt von einem Umzug quer durch die Innenstadt und einer Abschlussveranstaltung vor dem Rathaus. Gerechnet wird mit 3500 bis 5000 Teilnehmern. Diese wollen folgenden Weg nehmen: Hauptbahnhof, Jöllenbecker Straße, Mindener Straße, Elsa-Brändström-Straße, Alfred-Bozi-Straße, Artur-Ladebeck-Straße (mit Zwischenkundgebung), Adenauerplatz, Kreuzstraße, Niederwall, Rathaus.

Das ist der Demo-Fahrplan von Mobiel

„Aufgrund von Sperrungen kann es deshalb von 12.30 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr zu Beeinträchtigungen im Bus- und Stadtbahnverkehr kommen“, sagt Sebastian Bauer, Sprecher der Verkehrsbetriebe Mobiel.

Betroffen ist der Bereich zwischen Hauptbahnhof und Rathaus. Auf diesen Bus- und Stadtbahnlinien werden Beeinträchtigungen erwartet oder Umleitungen gefahren: Die Linien 21, 29 und 369, die über die Heeper Straße in Richtung Innenstadt fahren, enden an der Haltestelle Carl-Severing-Schulen.

Die Linien 23, 24, 25 und 26, die über die Werner-Bock-Straße in Richtung Jahnplatz unterwegs sind, enden an der Haltestelle Seidenstickerhalle.

Die Linie 21 aus und in Richtung Werther fährt bis zur Haltestelle Studentenwohnheim. Anschließend setzt der Bus die Fahrt über die Voltmannstraße bis zur Haltestelle Universität Zentrum fort. In Richtung Werther verkehrt die Linie 21 dann über Voltmannstraße und Wertherstraße.

Zahlreiche Buslinien in der Innenstadt fahren am Freitag nicht nach Fahrplan. Foto: Hans-Werner Büscher

Die Linie 22 aus und in Richtung Quelle fährt nach dem Ostwestfalendamm über die Borsigstraße, Wilhelm-Bertelsmann-Straße und Hermann-Delius-Straße bis zur Heeper Straße. Von dort fährt die Linie den üblichen Fahrweg.

Die Linie 24 aus Dornberg fährt bis zur Haltestelle Johannisfriedhof und dann weiter bis zur Haltestelle Bethel. Anschließend wendet der Bus dann über die Gadderbaumer Straße und Mühlendamm und setzt wieder in Richtung Dornberg ein.

Die Linien 25 und 26 aus Richtung der Dürerstraße fahren bis zur Haltestelle Drögestraße und dann über die Jöllenbecker Straße und Albert-Schweitzer-Straße bis zur Lauestraße.

Die Linie 27 aus Baumheide in Richtung Innenstadt fährt bis zur Haltestelle Sudbrackstraße, wo ein Umstieg in die Stadtbahn-Linie 1 möglich ist.

Die Linie 28 aus Ummeln kommend fährt bis zur Haltestelle Friedrich-List-Straße und dann über den Haller Weg als Ersatz für die Linie 29 bis zum Schildhof und von dort zurück nach Ummeln.

Auf der Linie 29 entfällt die Strecke zwischen Schildhof und Jahnplatz.

Die Linien 87 und 95 aus Gütersloh fahren von der Gütersloher Straße über die Eisenbahnstraße bis zur Artur-Ladebeck-Straße. An der Haltestelle Brackwede Bahnhof ist der Umstieg in die Stadtbahn-Linie 1 möglich.

Auch die Stadtbahnlinien sind am Freitag unterbrochen. Unter anderem die Haltestelle Jahnplatz wird nicht angefahren. Foto: Thomas F. Starke

Die Stadtbahn-Linie 1 aus Senne kommend endet auf dem Gleis in der Obernstraße und fährt dann zurück nach Senne. Die Linie 1 aus Schildesche endet an der Haltestelle Hauptbahnhof und wendet dann.

Die Linie 3 aus Babenhausen kommend endet bei einer Sperrung des Niederwalls an der Haltestelle Jahnplatz und wendet dann.

Die Linie 4 aus Richtung Lohmannshof endet am Hauptbahnhof und wendet anschließend. Aus Stieghorst kommend endet die Linie 4 in Sieker und wendet dann. Fahrgäste können hier in die Bus-Linie 24 umsteigen.