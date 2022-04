Frida Gold Top-Act auf dem Leineweber

Nach zwei Jahren Pause feiern die Menschen aus Bielefeld und der gesamten Region wieder an fünf Tagen den Leineweber-Markt – vom 25. bis 29. Mai 2022. Die beiden großen Konzert-Abende am Mittwoch und Donnerstag zählen zu den Höhepunkten.

Wegen der Baustelle auf dem Jahnplatz wird die Konzert-Bühne auf den Kesselbrink verlegt. Veranstalterin Bielefeld Marketing verrät schon jetzt den ersten Headliner: „Frida Gold“ spielt am Mittwoch, 25. Mai, auf der Sparkassen-Bühne.

Mit ihrem Hit „Wovon sollen wir träumen“ gelang der Band „Frida Gold“ 2011 der Durchbruch. Zum Leineweber-Markt 2022 bringt das Pop-Duo Alina Süggeler und Andi Weizel neben Hits wie „Liebe ist meine Religion“ auch brandneue Songs, unter anderem auch die Single „Halleluja“ – ein verführerischer Powerpop-Song, mit. Ihr kommendes Album ist eine Mischung aus verspielten Pop-Sequenzen und Ruhrpott-Metropolen-Beats.

Auch die Band „Bruckner“ steht am Mittwoch auf der Bühne. Foto: Lea Jansen

Auch die Band „Bruckner“ steht am Mittwoch auf der Bühne. Die beiden Brüder Jakob und Matti Bruckner bilden das deutsche Indiepop-Duo. Die Musiker aus Regensburg sind vor allem in der Studierenden-Szene bekannt und sprechen junge Besuchergruppen an. Mit „Bruckner“ und „Frida Gold“ ist der erste stimmungsvolle Open-Air-Abend auf der Konzert-Bühne zu Gast auf dem Kesselbrink garantiert.

Wer am Folgeabend an Christi Himmelfahrt auf der Bühne spielen wird, gibt Bielefeld Marketing in den kommenden Wochen bekannt. Anfang Mai wird das komplette Programm für das beliebte Stadtfest vorgestellt. An zehn Orten mit sechs Bühnen verwandelt sich die Bielefelder Innenstadt zur einzigen Open-Air-Bühne mit Live-Musik, Rummel und Gastronomie-Angeboten. In der Bielefelder Altstadt treten Musiker, Bands, Kleinkünstler und Kultur-Acts auf Bühnen und Plätzen auf. Zum Leineweber-Markt findet auch das UrbanLand-Fest im Präsentationsjahr der Regionale 2022 in Bielefeld statt. Projekte der ganzen Region stellen sich Samstag und Sonntag am Niederwall vor. Am 29. Mai laden außerdem die Kaufleute der Bielefelder Innenstadt von 13 bis 18 Uhr zum Sonntags-Shopping ein. Das lange Himmelfahrts-Wochenende hat in Bielefeld also jede Menge zu bieten.