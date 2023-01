Friedvoller Start im Schutz der Burg

Bielefeld

Ohne größere Zwischen- oder Unfälle haben gut 2700 Menschen an der Sparrenburg ins neue Jahr gefeiert. Dass die Stadt für das Gelände ein Böllerverbot ausgesprochen hatte, ermöglichte allen Besuchern ein friedvolles und schreckfreies Miteinander in der Silvesternacht. Zehn von der Verwaltung eingesetzte Sicherheitskräfte der Firma Be Sure kontrollierten den Bürgerstrom vor der Burgbrücke auf Feuerwerkskörper, hatten aber nur wenig zu beanstanden.

Von Markus Poch