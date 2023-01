Frisch, frischer, Bielefelder Altstadtmarkt

Nach einer kurzen Winterpause, können erneut dienstags und freitags, von 9 bis 14 Uhr, sowie samstags, von 9 bis 16 Uhr, frische Produkte wie Brot, Käse, Wurst, Fleisch, Obst und Gemüse von heimischen Händlern aus der Stadt und der Region gekauft werden.

Das Angebot ergänzen werden ein Feinkoststand mit Dips und Oliven und eine Patisserie mit Tartes und Törtchen. Blumen werden erst wieder verkauft, sobald es wärmer wird.

Seit seinem Start 2017 organisiert Bielefeld Marketing den Altstadtmarkt. Insgesamt beteiligen sich in diesem Jahr acht Markthändler an dem Wochenmarkt in der Altstadt.

An einigen Tagen muss der Markt aufgrund von Feiertagen oder Großveranstaltungen in der Altstadt ausfallen. Als letzter Termin in diesem Jahr ist der 11. November 2023 geplant. Danach beginnt der Aufbau des Weihnachtsmarkts in der Altstadt.