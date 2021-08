Frisch geimpft, schlecht gelüftet

Sondersitzung des Bielefelder Schulausschusses zu Luftfiltern in Klassen

Bielefeld

Die Stadt Bielefeld will möglichst vielen Schülerinnen und Schülern über zwölf Jahre mit Beginn des neuen Schuljahres ein Impfangebot machen. Im Impfzentrum an der Stadthalle sollen fünf Impfstraßen vom kommenden Mittwoch an bis zum 27. August für Schulkinder reserviert werden.

Von Michael Schläger